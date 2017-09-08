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Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın güney açıklarında 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Meksikada 8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 123 kilometre güneybatısındaki depremin 33 ki·lometre deri·nli·kte kaydedildiğini açıkladı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Meksika, Honduras, Ekvador, Guatemala, Nikaragua, Panama'yı kapsayan bölgede tsunami oluşabileceği uyarısı yaptı.

Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu.

Başkent sakinleri, panik içinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler: meksika, deprem
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