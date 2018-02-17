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Buradasınız : » » Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'nın Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Meksikada 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Meksika'nın güney ve orta bölgelerinde hissedilen depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami tehlikesinin olmadığını duyurdu.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA/DHA

Etiketler: Meksika deprem, deprem
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