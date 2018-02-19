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Buradasınız : » » Meksika'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Meksikada 6,1 büyüklüğünde deprem

Sabah saatlerinde Meksika'yı alarma geçiren 6,1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları sokaklara döktü.

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, Oaxaca eyaletinin 43 kilometre doğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Meksika'da 2 gün önce de 7,2 büüyklüğünde deprem meydana gelmiş, ülkenin güney ve orta bölgelerinde hissedilen depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşanmıştı.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: sarsıntı, meksika, deprem
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