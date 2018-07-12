Meksika'da 3 polis memuru öldürüldü

Meksika'nın Tezonapa kentinde devriye görevinde olan 3 polis memuru, silahlı kişilerce vurularak öldürüldü.

Yaşamını yitiren polis memurlarının bölgede boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle devriye görevinde oldukları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devlete ait petrol şirketi Pemex'in şubat ayında yayımladığı rapora göre, geçen yıl şirkete ait petrol boru hattında 10 bin 363 kaçak vana tespit edilmişti. Akaryakıt hırsızlığının her yıl artarak devam ettiği Meksika'da, petrol boru hattında her gün 28 kaçak vana tespit ediliyor.

Kaynak: AA

