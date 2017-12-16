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Meksika, ordusuna polis yetkisi veriyor

Meksika’da kongre, askerlere polis olarak görev yapma yetkisi tanıyan yasa tasarısını onayladı.

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Meksika, ordusuna polis yetkisi veriyor

Meksika'da iktidarı tarafından hazırlanan ve orduya yasal olarak polisin görevlerini veren yasa tasarısı, Kongre'den geçti.

Orduya kentlerde baskın düzenleme, izinsiz gösterilere müdahale etme, yollarda kontrol noktası kurma ve benzeri birçok yetki veren tasarının yasalaşması için Devlet Başkanı Pena Nieto'nun imzası gerekiyor.

Yasa, devlet başkanına, "ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin" olduğu ve polisin şiddet olaylarıyla baş edemediği noktalara bir yıla kadar asker konuşlandırılmasına izin veren bir kararname çıkarmasına olanak sağlıyor.

Yasa tasarısı, aralık ayı başında, 115'e karşı 248 oyla Meksika meclisinin alt kanadından geçmişti.

Yetkililer, yasanın gerektiğinde devlet başkanının kararıyla ve polisin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılacağını savunuyor.
 

Kaynak: AA

Etiketler: meksika
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