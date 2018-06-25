Meksika Ocampo'da tüm polisler cinayetten gözaltına alındı

Meksika Michoacan eyaletine bağlı Ocampo'da bir belediye meclis üyesinin ölümünden sorumlu tutulan tüm emniyet teşkilatı gözaltına alındı.

Savcılar, 64 yaşındaki belediye meclisi üyesi Fernando Angeles Juarez'in perşembe günü öldürülmesiyle ilgili polis memurlarının organize suç gruplarıyla bağlantıları olduğunu belirtti.

Juarez'in cinayetine karıştıkları gerekçesiyle Ocampo Emniyet Birimi'ndeki 27 polis memuru ve Kamu Güvenliği Sekreteri Oscar Gonzalez Garcia federal polis tarafından gözaltına alındı.

Bir haftada öldürülen 3. politikacı

Juarez, Michoacan eyaletinde bir haftada öldürülen üçüncü politikacı oldu.

Meksika 2018 Siyasi Şiddet Raporu'na göre, seçim çalışmalarının başladığı eylül ayından bu yana ülke genelinde 177 siyasetçi saldırıya uğradı.

Meksikalılar, 1 Temmuz'da sandık başına giderek aralarında devlet başkanı, milletvekili, senatör ve 8 eyalet valisinin de olduğu 3 bin 400'den fazla siyasi mevki için adaylara oy verecek.

Kaynak: AA