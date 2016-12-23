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Meksika Devlet Başkanından yardım sözü

Meksika Devlet Başkanı Nieto, başkentteki patlamada ekmek teknelerini kaybeden 300 havai fişek üreticisine yardım sözü verdi.

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Meksika Devlet Başkanından yardım sözü

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, başkent Meksiko'da üç gün önceki patlamada harap olan havai fişek çarşısını yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Patlamada yaralananları hastanede ziyaret eden Nieto, San Pablito havai fişek çarşısında meydana gelen patlamada ekmek teknelerini kaybeden 300 üreticiye yardımcı olacaklarını belirtti.

Nieto, "300 üreticiye zararlarını tazmin etmek için söz verdik. Böylece gelecek yıl işlerine normal şekilde devam edebilecekler." dedi.

Bu arada salı günü başkentin merkezine 32 kilometre mesafedeki San Pablito bölgesinde bulunan havai fişek çarşısındaki patlamada ölenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Saldırıda yaralanan 70'den fazla kişinin tedavisi devam ediyor.

Yerel medyadaki video ve fotoğraflarda, art arda ateş alan çok sayıda havai fişeğin havaya fırladığı ve gökyüzünde siyah bulutlar oluşturduğu görülüyor.

Yaklaşık 300 ton havai fişeğin bulunduğu çarşıdaki patlamaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. AA

Etiketler: Meksika Devlet Başkanı Nieto, yardım sözü
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