Meksika Devlet Başkanı Nieto'dan Trump'a rest

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örmeyi düşündüğü güvenlik duvarıla ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Trump, Kaçak göçmen akınının durdurulması için Meksika'nın hiç yardımcı olmadığını söyledi.

"Eninde sonunda ödeyecekler"

Donald Trump, İnşa edilecek duvarın parasını Meksika'ya ödeteceğini yineledi.

"Sorun çıkarmak istemiyorum ama Meksika, duvarın parasını eninde sonunda ödeyecek."

"Asla ödeme yapmayacağız"

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'dan, Trump'a yanıt ise gecikmedi.

Nieto, Twitter hesabından, "Başkan Trump! Hayır. Meksika bir duvar için asla ödeme yapmayacak. Saygılarımla, Meksika" yanıtını verdi.

Trump'ın Meksika duvarı ısrarı

ABD Başkanı Trump, Şubat'ta ABD ile Meksika arasındaki sınıra duvar örülünceye kadar burayı Amerikan ordusunun koruyacağını açıkladı.

ABD'de çoğu Meksikalı 11,2 milyon kaçak göçmen yaşıyor.

Trump, göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameye imzayı attı.

Kaynak: TRT Haber