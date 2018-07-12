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Meksika depremi keşfedilmemiş piramidi ortaya çıkardı

Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan depremden sonra yapılan restorasyonlar sırasında keşfedilmemiş bir piramit bulundu.

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Meksikalı arkeologlar, 19 Eylül 2017'de yaşanan yıkıcı depremin eski bir piramit yapısını ortaya koyduğunu söyledi. Uzmanlara göre keşif Tlahuica Uygarlığı'na ışık tutuyor. 

Piramitlerin temeli, deprem hasarını onarmak için yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Teopanzolco arkeolojik alanında keşfedildi. Aynı zamanda alt yapıdaki bu keşif, piramidin uzun bir süredir orada olduğunu gösteriyor.

Teopanzolco, Aztecan'a adanmış Ehecatl Tapınağı'nı ziyaret edenler için popüler bir yer. Eski piramit bu tapınağın altında yer alıyor. 

Tlahuica Uygarlığı ise Meksika Tenochtitlan'dan büyük bir genişleme dönemi sırasında bugünkü Morelos devletine göç etmiş olan Aztek vatandaşlığının etnik gruplarından biriydi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: tlahuica, piramit, meksika, ehecatl tapınağı, aztecan
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