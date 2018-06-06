Meksika, ABD'ye gümrük vergisi getirdi

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergilerine karşılık vereceğini daha önce duyurmuştu.

Bakanlığın resmi gazetede yayımladığı yeni gümrük tarifeleri listesinde, ABD'den domuz eti, elma ve patates ithalatına yüzde 20, peynir ve burbon viskisi türlerinin hepsine yüzde 20 ile 25 arasında gümrük vergisi yer alıyor.

Bakanlık, diğer ülkelerden vergisiz olarak ithal edilmek üzere 350 bin ton domuz eti kotası açıldığını da duyurdu.

ABD muafiyeti sona erdirdi

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu ülkelerden (AB, Kanada ve Meksika) gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 07.00'dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters