Mehmetçik'ten Afgan öğrencilere hediye

Afganistan Türk Görev Kuvveti (ATGK) Komutanlığınca, sivil-asker iş birliği faaliyetleri kapsamında, daha önce inşası tamamlanarak teslim edilen iki derslik, prefabrik tuvalet, su kuyusu ve su deposunun bulunduğu Aziz Afgan Ortaokulu eğitim ve öğretim yılı açılışı münasebetiyle ziyaret edildi. Aziz Afgan Ortaokulu bölgenin en fazla göç alan merkezinde bulunuyor.

Ziyaret kapsamında öğrencilere oyuncak, okul seti, ayakkabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kısıtlı imkanlarla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Aziz Afgan Ortaokulu'na Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) donanım desteğinde bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber