Mehmetçik ve Türk polisi Afrin'de Suriyeli çocuklara şefkat elini uzatıyor

Afrin'de terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde Suriyeli çocuklara Mehmetçik ve Türk polisi şefkat elini uzatıyor.

Çocuklar gofret ve bisküviyle sevindiriliyor.

Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Afrin'de bir çok bölge ve köy teröristlerden temizlendi.

Bomba ve silahların gölgesinde yaşayan en masum kesim ise çocuklar.

Tehlikeye rağmen, sokaklara çıkıp ürkek ve kaygılı gözlerle çevreyi izliyorlar. Olan biteni anlamaya çalışıyorlar.

Sınırın diğer tarafında teröristlerle mücadele eden Mehmetçik ve polisler, çocukları unutmadı.

Suriye Görev Gücü kapsamında bölgede olan Özel Harekat Polisleri, Marin ve Kastel Cindo köyleri arasında her şeyden habersiz çocuklara sevgisini eksik etmiyor.

Polisler, Suriyeli çocukları gofret ve bisküvi ile sevindirdi.

TRT Haber