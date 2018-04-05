  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Mehmetçik Cinderes'te de ekmeğini halkla paylaşıyor

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin merkezden sonra Cinderes'te de ekmeğini halkla paylaşmaya başladı.

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Mehmetçik Cindereste de ekmeğini halkla paylaşıyor

Zeytin Dalı Harekatı yeni hedeflerle sürüyor. Başta Afrin merkezi olmak üzere terör örgütlerinden kurtarılan bölgelerde de Mehmetçiğin görevi devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin merkezi ve Cinderes ilçesinde, mobil fırında üretilen ekmekleri sivil halkla paylaşıyor. Hamurun hazırlanmasından pişirilmesine kadar ekmeğin tüm aşamaları mobil fırında yapılıyor.

Harekatın ardından Afrin Meclis Binası önünde kurulan ve günlük 4 bin kapasiteli mobil fırında Mehmetçiğin ürettiği ekmekler, bölgede görev yapan askerin gözetiminde halka ikram ediliyor.

Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluşturan Cinderesliler, aldıkları sıcak ekmeği evlerine götürmenin sevincini yaşıyor.

Türkiye'nin başlattığı harekatla terörden tamamen temizlenen bölgede halk, huzur ve güven ortamında rahatça dolaşıp alışveriş yapabiliyor. Mehmetçik, sivil halkı terör örgütlerinin zulmünden kurtardıktan sonra da bölgede sivil hassasiyetini sürdürüyor. Türkiye tarafından sivil halka yapılan yardımların yanında, bölgedeki mobil fırınlarda Mehmetçik için çıkarılan günlük sıcak ekmek de halkla paylaşılıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, cinderes, afrin
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