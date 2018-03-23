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Buradasınız : » » Mehmetçik Afrinlilerle birlikte Cuma namazı kıldı

Mehmetçik Afrinlilerle birlikte Cuma namazı kıldı

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. İlçe merkezindeki camiyi dolduran Afrinliler, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile saf tuttu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Afrin merkezindeki camide Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla saf tutan ilçe halkı, uzun zamandan sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı için vatandaşlar camileri doldurdu. Afrinlilerin yanı sıra Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensupları da ilçe merkezindeki camide vatandaşlarla cuma namazı kıldı.

Caminin imamı, hutbede, Afrin'i teröristlerden temizleyen komutanlara teşekkür ederek, bundan sonra kendilerine büyük görev düştüğünü, birlik olma zamanının geldiğini söyledi.

Cuma namazının ardından bazı vatandaşlar Mehmetçik'e sevgi gösterilerinde bulunurken, vatandaşlar, çok uzun süreden sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, cuma namazı, afrin
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