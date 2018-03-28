  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Mehmetçik Afrin'e yardım elini uzatmaya devam ediyor

Mehmetçik Afrin'e yardım elini uzatmaya devam ediyor

Afrin'de terör mağduru siviller artık özgür. TSK'nın Afrin'de yardım faaliyetleri sürüyor. Halkın tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

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Mehmetçik Afrine yardım elini uzatmaya devam ediyor

Mehmetçik önce Afrin'i YPG/PKK'dan temizleyerek halkı teröristlerin zulmünden kurtardı şimdi de sivillerin yaralarını sarıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen kentte siviller rahat bir nefes aldı.

Türkiye'nin yardım kuruluşları AFAD ve Türk Kızılayı da bölgede. İnsani yardım faaliyetleri devam ediyor.

Mehmetçik Mollahalil, Bafler, Heygece ve Mervane köylerine bugün de AFAD'ın desteği ile insani yardım yaptı.

Yardım kolilileri, terör mağduru sivillere dağıtıldı.

TSK Twitter hesabından bugünkü yardımdan fotoğrafları paylaştı

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, siviller, afrin
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