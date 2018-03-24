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Buradasınız : » » Mehmetçik Afrin'de tuzaklanan patlayıcıları imha ediyor

Mehmetçik Afrin'de tuzaklanan patlayıcıları imha ediyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de teröristlerin kaçarken tuzakladığı 4 mayın ve el yapımı patlayıcıyı imha edildi.

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Mehmetçik Afrinde tuzaklanan patlayıcıları imha ediyor

TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin ilçe merkezi ile belde ve köyleri örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, terörden temizlenen alanlarda görevini kararlılıkla sürdürüyor.

Afrin'de arama tarama faaliyetleri sürdüren Mehmetçik, Kezyan yerleşim yerinde dört adet mayın/ el yapımı patlayıcı tuzağı imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri arama tarama faaliyetleri sırasında ayrıca Afrin/Şeyh Hadid bölgesinde de tespit edilen tünel girişlerinde 10 elektrikli fünye ele geçirerek imha etti.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin’i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerinin kullandığı sığınak ve silah depolarını arıyor.

SAT komandoları sahada

Afrin’de teröristlere ait sığınak ve silah depolarının aranmasına yönelik çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Sualtı Taaruz Komutanlığı'na bağlı timler de görev alıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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