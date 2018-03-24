Mehmetçik Afrin'de tuzaklanan patlayıcıları imha ediyor

TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin ilçe merkezi ile belde ve köyleri örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, terörden temizlenen alanlarda görevini kararlılıkla sürdürüyor.
- TSK ve ÖSO 3 köyü daha teröristlerden temizlendi
- Afrin ve Sincar'daki operasyonlarda 3732 terörist etkisiz hale getirildi
- İHA ve SİHA'lar Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısında kilit rol oynadı
- Mehmetçik Afrin'de teröristlerin ana karargah binasını buldu
- Afrin’de 4 Grad füzesi daha ele geçirildi
- Teröristler İHA ve SİHA'lardan saklanmak için görünmezlik kalkanı kullandı
- YPG/PKK'nın çocukları zorla eğittiği kamp imha edildi
Afrin'de arama tarama faaliyetleri sürdüren Mehmetçik, Kezyan yerleşim yerinde dört adet mayın/ el yapımı patlayıcı tuzağı imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri arama tarama faaliyetleri sırasında ayrıca Afrin/Şeyh Hadid bölgesinde de tespit edilen tünel girişlerinde 10 elektrikli fünye ele geçirerek imha etti.
Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin’i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerinin kullandığı sığınak ve silah depolarını arıyor.
SAT komandoları sahada
Afrin’de teröristlere ait sığınak ve silah depolarının aranmasına yönelik çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Sualtı Taaruz Komutanlığı'na bağlı timler de görev alıyor.
Kaynak: TRT Haber