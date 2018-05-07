"Meclis Başkanları Konferansı" Pakistan'da toplandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Meclis Başkanları Konferansı'nın tüzük toplantısında TBMM'yi İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat temsil etti.

Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Afganistan'ın kurduğu Meclis Başkanları Konferansı'nın tüzük konusunda görüş ve önerilerin alınmasından önce konuşma yapan Güvenç, üye 6 ülke arasında ekonomik kalkınma ve terörle mücadele konularında iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Güvenç, "Genelde devlet başkanları düzeyinde kurulan bu tip teşebbüslerin meclis başkanları seviyesinde oluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Meclis başkanlarının bu girişimleri sonucunda oluşacak politikalar devlet başkanlarına yol gösterecektir" dedi.

Pakistan Ulusal Meclisi üyesi ve eski Adalet Bakanı Zahid Hamid başkanlığında toplanan 6 ülkenin temsilcileri, daha sonra hazırlanan tüzük üzerinde görüş ve önerilerde bulundu.

Üyeler arası ticaret ülkelerin kendi paraları üzerinden yapılacak

Alınan kararlar neticesinde, birliğe 6 üye ülkenin baş harflerinden oluşan kısa bir isim bulunması, yeni üyelerin katılımına açık olma ve gözlemci ülke ve örgütler kabul etme konularında mutabık kalındı.

Türk tarafının önerisiyle üye ülkeler arasında ticaretin ABD doları yerine ülkelerin kendi paralarıyla yapılması konusu da tüzükte yer alacak.

Meclis Başkanları Konferansı

Meclis Başkanları Konferansı'nın kurulmasına, aralık ayında Pakistan'a düzenlenen ve 6 ülke meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen "Terörle mücadele ve bölgesel bağlantılılık" konulu konferansta karar verildi.

Her yıl üye ülkelerden birinde toplanması planlanan ve düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapan ülkenin dönem başkanı olacağı örgüt, üye ülkeler arasındaki ortak sosyal, ekonomik ve siyasi çıkarları ön plana çıkararak iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Parlamentoların ortak çalışmasıyla ortak çıkarlarda başarıya ulaşmayı hedefleyen örgüt, terör ve aşırıcılıkla da ortak mücadeleyi amaçlıyor.

Örgüt genel sekreterliğinin merkezi İslamabad olacak.

Kaynak: AA