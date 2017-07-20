McCain’den Trump’a Suriye tepkisi

ABD'nin Arizona eyaleti senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yürütülen ve Suriye rejimine karşı savaşan ılımlı muhaliflere silah temin eden programı bitirmesini “sorumsuzluk“ olarak niteledi.

Arizona’nın Phoenix kentinde beyin tümörü tedavisi gören McCain, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, Suriye rejimine karşı savaşan ılımlı muhaliflere silah temin eden programı bitirdiği iddialarını hatırlatarak “Bu haberler doğruysa yönetim, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in ekmeğine yağ sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetimin göreve gelmesinin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan McCain, yönetimin Kongreye henüz Ortadoğu ile ilgili bir strateji sunmadığını kaydetti.

McCain, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rusya’ya herhangi bir taviz vermek, Suriye’de geniş bir stratejiyi ortadan kaldırmak sorumsuzluk ve kısa görüşlülüktür. Ortadoğu’ya yönelik kapsamlı bir yaklaşımı bırakın, yönetim henüz DEAŞ’ın yenilmesinden sonra Suriye’ye yönelik bir vizyon bile ortaya koymuş değil. DEAŞ’ın zalimliğiyle büyümesini körükleyen, İran’ın kötü niyetli etkisinin yayılmasına ve bölgede istikrarsızlığa yol açan Suriye’deki şiddetli çatışmanın sonlandırılmasının bir parçası olarak ABD’nin stratejisinin önemli bir ayağı (Beşşar) Esed’in indirilmesi olmalıdır.”

Washington Post gazetesinde yer alan ve üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırılan habere göre, Trump, CIA'nın Suriye rejimine karşı savaşan ılımlı muhaliflere silah temin eden programını bitirme kararını yaklaşık bir ay önce aldı.

Yetkililere göre Trump, 7 Temmuz'da Putin ile Almanya'daki görüşmesinden kısa bir süre önce Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster ve CIA Direktörü Mike Pompeo ile yaptığı bir görüşmede CIA'nın gizli programına nokta koymaya karar verdi.

ABD, Suriyeli muhaliflere yönelik CIA ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından iki ayrı destek programı yürütüyordu.

Pentagon tarafından resmi olarak yürütülen eğit-donat programı Ekim 2015’te dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından bitirilmişti.

Pentagon eğit-donat programı için ayırdığı fonu kısa bir süre PKK/PYD’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) aktarırken CIA’nın programı devam ediyordu.

Washington, SDG'ye askeri eğitim ve destek vermeye devam ediyor.