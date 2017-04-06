  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Maymunlarla yaşayan kız çocuğu bulundu

Hindistan'da polisler maymunlarla yaşayıp onlar gibi davranan 8 yaşında kız çocuğu buldu.

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Maymunlarla yaşayan kız çocuğu bulundu

Hindistan'da polisler maymunlarla yaşayıp onlar gibi davranan 8 yaşında kız çocuğu buldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaleti polisleri Katarniaghat Yaban Hayatı Koruma Alanı'nın Motipur bölgesinde birlikte yaşadığı maymunlarla aynı davranışları sergileyen 8 yaşındaki kız çocuğunu hastaneye kaldırdı.

Maymunların yanında rahat davranan kızın ilk olarak Komiser Yardımcısı Suresh Yadav tarafından fark edildiği ancak Yadav kendilerine yaklaştığında maymunlarla birlikte kızın da çığlık attığı belirtildi.

Kız çocuğu, emniyet yetkililerinin uzun uğraşlarının ardından kurtarılıp bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın hastaneye getirildiğinde konuşamadığı, söylenenleri anlayamadığı, insanları görünce korktuğu, emekleyerek yürüdüğü ve sürekli şiddet davranışları sergilediği bildirildi.

Kızın tedaviye yavaş da olsa cevap verdiğini ifade eden doktorlar, kızın ayakları üstünde yürümeyi öğrendiğini ancak doğrudan ağzıyla yemek yemeye devam ettiğini kaydetti.

Kız çocuğunun bulunduğu bölgeye nasıl ve ne zaman geldiği bilinmiyor.

Etiketler: hindistan, maymun
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