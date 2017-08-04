  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.533
    EURO 4.199
  • BIST 107920.03
    ALTIN 144.119
Buradasınız : » » Maymun istilasıyla asker mücadele edecek

Maymun istilasıyla asker mücadele edecek

Endonezya'nın Boyolali bölgesinde, ev ve tarlaları talan eden maymunlara karşı yaklaşık 100 asker ve polisten oluşan özel ekip görev alacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Maymun istilasıyla asker mücadele edecek

Endonezya'da, ev ve tarlaları talan eden maymunlara karşı asker ve polis konuşlandırıldı.

Jakarta Post gazetesinin haberinde, ülkenin Orta Java eyaletinin Boyolali bölgesinde bazı yerleşim alanlarındaki tarla ve evlerin son birkaç haftadır maymunların istilasına uğradığı belirtildi.

Haberde, tarla ve evlerin yağmalanması ve hatta insanların saldırıya uğramasının ardından bölge halkının maymunlara karşı sopalı savunmasının başarısız olması üzerine yetkili kurumların devreye girdiği bildirildi.

Maymunlarla mücadele amaçlı bölgede görevlendirilen asker, polis ve bölgesel avcı birliğinden oluşan ekibin 100 kişiden fazla olduğu ve kısa süreli görev alacağı ifade edilen haberde, ekibin amacının, tarladaki mahsul ve insanları korumak, öldürücü olmayan silahlarla da maymunları bölgeden kaçırmak olduğu vurgulandı.

Bu arada bölgede, şu ana kadar çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 13 kişinin maymun saldırısına uğradığı kaydedildi.

Bölge halkı, maymun saldırılarının her kurak mevsimde tekrarlandığını ancak asıl sorunun doğal yaşam alanlarının zarar görmesi olduğunu belirtiyor.

Etiketler: Endonezya, maymunlar, maymun istilası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER