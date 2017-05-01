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Buradasınız : » » May'den Alman gazetesinin haberine yanıt

May'den Alman gazetesinin haberine yanıt

İngiltere Başbakanı May, AB Komisyonu Başkanı Juncker'ın, kendisi hakkında "başka galakside yaşadığı"nı söylediği iddia edilen haber için "Brüksel dedikodusu'' ifadesini kullandı.

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Mayden Alman gazetesinin haberine yanıt

İngiltere Başbakanı Theresa May, seçim kampanyası kapsamında bulunduğu Lancashire'da, Frankfurter Allgemeine Zeitung'un dünkü baskısındaki haberle ilgili açıklama yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile geçen hafta Londra’daki Başbakanlık ofisinde bir araya geldiğini belirten May, bunun ardından hem kendisi hem de Juncker'in görüşmeyi "yapıcı" diye nitelendirdiğini hatırlattı.

Alman gazetesindeki iddialarla ilgili, "Bence bunlar Brüksel dedikoduları." değerlendirmesinde bulunan May, "Ancak bu Brexit müzakerelerinin zaman zaman zorlu geçeceğini de gösteriyor. İngiltere için en iyi anlaşmayı sağlamak, güçlü ve istikrarlı bir liderlikle mümkün olacak." diye konuştu.

"Başka galakside yaşıyor"

Alman gazetesinin haberinde Juncker'in May ile görüşmesinin ardından, "(İngiltere Başbakanlık Ofisi) 10 Numara'yı 10 kat daha şüpheyle terk ettim." dediği öne sürülmüştü.

Haberde Juncker’in, May için "Başka bir galakside yaşıyor." dediği, AB Komisyonu yetkililerinin de May’in Brexit için herhangi bir planı olmadığını ve müzakerelere gerçekçi yaklaşamadığını düşündükleri iddia edilmişti.

Haberde, Juncker’in, May’in AB’den ayrılırken İngiltere'nin tek kuruş ödemek zorunda olmadığını söylemesiyle şoke olduğu da öne sürülmüştü.

"May, İngiltere'yi uçurumun kenarına götürüyor"

İngiliz ana muhalafet partisinin Gölge Brexit Bakanı Keir Starmer da Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haberdeki iddiaların Brüksel'den sızdırıldığını düşündüğünü belirten Starmer, "Bu sızıntıların maksadı ne olursa olsun, May'in katı ve kendini beğenmiş yaklaşımının İngiltere'yi Brexit müzakerelerinde uçurumun kenarına götürme tehlikesi olduğunu gösteriyor." görüşünü paylaştı. 

Etiketler: İngiltere Başbakanı Theresa May, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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