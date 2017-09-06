  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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May ile Trump Kuzey Kore'yi görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore ile ilgili sorunu görüştü.

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May ile Trump Kuzey Koreyi görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore ile ilgili sorunu görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, May ile Trump akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kore'nin son dönemdeki füze denemelerinin ele alındığı görüşmede May, bu ülkenin rejiminin yalnızca bölgesel değil, küresel barış ve güvenlik için de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun Kuzey Kore'ye "sorumsuz ve kışkırtıcı eylemlerini sonlandırması için net mesaj vermesi gerektiğini" dile getiren May, bu ülkeye yönelik yaptırımları da içerecek ekonomik baskı uygulanması için ABD ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği yapma sözü verdi.

May, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'ye karşı yeni tedbirler üzerinde hızlı bir anlaşmaya ulaşarak "yekpare ve güçlü bir uluslararası ses olmayı sürdürmesinin" önemine işaret ederek kendisinin de Avrupa Birliğinin (AB) bu ülkeye karşı alabileceği yeni tedbirlerle ilgili AB liderleriyle iş birliği yapacağını kaydetti.

Açıklamada, May ile Trump'ın görüşmede, "Kuzey Kore sorununun çözümünde Çin'in kilit rol oynaması gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı" da vurgulandı.

Etiketler: theresa may, Donald Trump, Kuzey Kore
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