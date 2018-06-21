Mavi Balina oyununun kurucularından biri daha yakalandı

10 gencin ölümünden sorumlu olduğu açıklanan 22 yaşındaki Nikita Nearonov'un, 40 kişilik bir grupla oyun üzerine toplantılar yaptığı öğrenildi. The Sun'da yer alan habere göre polis, Nearonov'un iyi bir aileden gelen, oldukça zeki biri olduğunu ve Moskova'da finansal uzman olarak yüksek maaşlı bir işte çalıştığını açıkladı.

Polis raporuna göre Nearonov, bir geek (sosyal hayatı olmayan bilgisayar bağımlısı) hayatı sürdürüyor. Ayrıca oyuna çekmeye çalıştığı gençleri, "kötü" ve "yaşamayı hak etmeyen" kişiler olarak görüyor.

Diğer kurucuya 3 yıl hapis cezası verildi

Nearonov, 6 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya gelecek.

Mavi Balina oyununun bir diğer kurucusu Philipp Budeikin, 16 çocuğun intiharına yol açmaktan yargılanmış ve 3 yıl hapis cezası almıştı.

Mavi Balina oyunu nedir?

Blue Whale (Mavi Balina) adlı oyunu Rusya'da bir psikoloji öğrencisi geliştirdi. Oyun, oynayanlardan birinin 2015'te intihar etmesiyle gündeme geldi. Rusya'da 130 gencin oyun sonunda intihar ettiği açıklandı. Türkiye'de de bu oyun yüzünden ölümler yaşandı.

Oyun, 50 talimat vererek oyunculardan bunları yerine getirmelerini istiyor. Talimatlar arasında kendine acı verme, korku filmi izleme gibi şeyler var. Oyunun son aşamasında da oyuncunun intihar etmesi isteniyor.