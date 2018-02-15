Mattis: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını karşılamak için çalışıyoruz

Brüksel'de Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen ABD Savunma Bakanı James Mattis, ardından kameraların karşısına geçti. Mattis, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini, sorunun en karmaşık olduğu bir dönem yaşadığını belirtti.

"Meşru güvenlik kaygılarında Türkiye'nin yanındayız" diyen Mattis, bu konuda ortak bir zemin bulunacağına inandığını kaydetti. Mattis, Türk mevkidaşı ile yaptığı görüşmeleri ise "dürüst, samimi ve açık" olarak değerlendirdi.

Mattis, Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin 29 ülkeye verdiği bilgilendirmenin devam ettiğini aktararak, iş birliği için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Suriye meselesiyle ilgili olarak da Mattis, sorunun Esed rejimi ya da Rusya tarafından çözülemeyeceğini belirterek, adres olarak Birleşmiş Milletler'i gösterdi.

Kaynak: Reuters, AA