MAS-ICNA Kongresine Türkiye'den yüksek sayıda katılım

Türkiye, Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası'nın (ICNA) ABD’nin Chicago kentinde düzenlediği kongrede başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çok sayıda kuruluşla temsil ediliyor.

ABD’deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin en büyük çatı organizasyonlarından ICNA ve MAS, bu yıl "Amerikalı Müslümanların İslami Sorumlulukları ve Sivil Yükümlülükleri" temasıyla düzenlediği kongrede binlerce Müslümanı bir araya getirdi.

Türkiye, bu yıl 15'incisi düzenlenen kongrede Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Anadolu Ajansı, TRT World, TÜRKEN, MÜSİAD, Amerika Diyanet Merkezi, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) gibi kurumlarla temsil edildi.

McCormick Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin sponsorları arasında Türk Hava Yolları (THY) ve Zakat Vakfı yer alıyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, kongrenin önemi ve Türkiye'nin kongredeki temsili konusunda, MAS-ICNA Kongresi'nin Batı ve Orta Amerika'daki Müslüman toplumunun en büyük toplantısı olduğunu ve etkinliği 20-25 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Kongrede Türkiye'nin üst düzeyde temsil edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katıldığını hatırlatan Kılıç, Türkiye'ye ve Erdoğan'a yönelik ciddi bir teveccüh olduğunu belirterek, "Müslüman Amerikalılarla Türkiye arasında giderek güçlenen yeni bir köprü kuruluyor." dedi.

Kongrede Türk kuruluşların açtığı stantların ilgi gördüğünü ifade eden Kılıç, gelecek yıl Türkiye'nin özellikle insani yardım kuruluşlarıyla daha geniş bir katılım sağlaması gerektiğini söyledi. AA