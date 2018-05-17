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Martıları su tabancasıyla uzaklaştırıyorlar

Avustralya'nın Perth şehrinde bir restoran sahibi, müşterilerine yemeklerini alan martıları uzak tutmaları için su tabancası veriyor.

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Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te restoran sahibi olan Toby Evans, "başa çıkılmayacak derecede kötüleştiğini" söylediği martı sorununa hayvanseverleri kızdıran bir çözüm buldu. Evans, müşterilere su tabancası dağıtarak, yemekleri almaya çalışan martılara karşı kullanmalarını istedi. 

Yaklaşık bir haftadır süren uygulamadan bazı müşteriler memnun. Mekanda yemek yiyen müşterilerden biri, "Artık martıların peşinde koşmak ya da onlara bir şey fırlatmak zorunda değiliz" dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: su tabancası, restoran, Perth, martı, avustralya
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