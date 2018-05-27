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Mars’ta yeni keşif: Demir zengini kayalar yaşam izi barındırıyor olabilir

Mars'ta 4 milyar yıl öncesinden kalma göl yataklarındaki demir zengini kayaların yaşam izleri barındırmasının mümkün olduğu belirtildi.

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Marsta yeni keşif: Demir zengini kayalar yaşam izi barındırıyor olabilir

Edinburgh, Yale ve Brown Üniversiteleri, California ve Massachusetts Teknoloji Enstitüleri ile ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nden (NASA) bir grup bilim adamı tarafından yapılan araştırma, Mars'ta göl yataklarında bulunan demir ve silis zengini kayaların, milyarlarca yıl öncesinde yaşam bulunup bulunmadığının izlenmesi için en iyi yerler olduğunu gösterdi.

Gezegenin yüzeyinde su bulunduğu sırada oluştu

Sonuçları "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, Dünya fosilleri konulu çalışmalar gözden geçirildi ve yaşam izleri keşfetmek için en ümit verici bölgelerin belirlenmesi amacıyla Mars koşullarının benzerini oluşturan laboratuvar deneylerinin sonuçları değerlendirildi.

Bu kayaların, 3-4 milyar yıl önce Mars'ın "Noachian ve Hespian" dönemlerinde, kızıl gezegenin yüzeyinde su bulunduğu sırada oluştuğuna işaret edildi.

Dünya'dakilerden daha iyi korunmuş

Mars'taki kayaların, gezegen plaka tektoniğine maruz kalmadığından Dünya'dakilerden daha iyi korunmuş olduğu belirtildi.

Bulguların, NASA'nın Mars keşif projesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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