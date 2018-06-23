Marsilya'nın en büyük uyuşturucu şebekesi çökertildi

Marsilya Polisi Genel Müdürü Eric Arella, kentte uyuşturucu ticareti yapan en büyük şebekeye düzenlenen polis operasyonunda 20 kişinin gözaltına alındığını ve 1'i şebeke lideri olmak üzere 8 kişinin tutuklandığını söyledi.

Toplam 250 polisin katıldığı operasyonda, 200 kilo uyuşturucu, 9 silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 kişiden 2'sinin daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan arandığı belirtilirken, söz konusu şebeke üyelerinin her gün yaklaşık 900 kişiye sattıkları uyuşturucudan 40 ila 50 bin euro kazanç sağladıklarının tahmin edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Uyuşturucu çeteleriyle çıkan çatışmada 12 kişi öldü

Fransa'da uyuşturucu çetelerinin adeta merkezi olarak bilinen Marsilya'da, bu yıl çeteler arasında çıkan çatışmalarda ise 12 kişi hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenler arasında, uzun yıllar önce Fransa'ya göç eden Bayburtlu bir ailenin en küçük ve tek erkek çocuğu olan 28 yaşındaki otobüs sürücüsü Engin Güneş de bulunuyor.

Yaklaşık bir ay önce vefat eden Güneş için geçen hafta binlerce kişinin katıldığı "beyaz yürüyüş" düzenlenmişti.

Kaynak: AA