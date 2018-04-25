Marketi soymak için giren soyguncuyu müşteri engelledi

Olay, Meksika'nın Monterrey kentinde meydana geldi. Bir markete giren eli silahlı soyguncu kasaya yöneldi, kasiyerden paraları istedi.

O sırada başka bir market çalışanı durumu fark etti. Soyguncu arkasını dönüp çalışana yöneldi. Marketteki kovboy şapkalı müşteri ise, soyguncunun arkasını dönmesini fırsat bildi ve hırsızı etkisiz hale getirmek için hamle yaptı.

Kısa süreli bir boğuşmanın ardından soyguncu diğer çalışanların da yardımıyla etkisiz hale getirildi.

O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: TRT Haber