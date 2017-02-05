Markale katliamı kurbanlarına anma töreni

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 5 Şubat 1994 günü düzenlenen havan topu saldırısı sonucu hayatını kaybeden 68 kişi, katliamın 23'üncü yılında anıldı.

Ülkede 1992-1995 yıllarında yaşanan savaş sırasında Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) tarafından düzenlenen havan topu saldırısı sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı Markale'deki pazar yerinde anma töreni yapıldı.

"Ölü ve yaralıların olmadığı tek bir yer yoktu"

Katliamda sağ kalmayı başaran 84 yaşındaki Asim Skamo, Markale'ye yapılan saldırılarda kız kardeşi Zahida Sablja'nın hayatını kaybettiğini söyleyerek, "5 Şubat 1994 gözümde hiç solmayacak bir görüntü. O gün hem benim hem de birçok ailenin hayatı değişti." diye konuştu.

O dönem kuşatma altında olan Saraybosna'da geçimlerini sürdürebilmek için kız kardeşi Zahida ile Markale'de tezgah açtıklarını anlatan Skamo, "Tezgahımız pazarın üst köşesindeydi. O gün pazar yeri insan doluydu. Havan topu atıldığında yanımda oturan kardeşim yere düştü. Her yer kan içindeydi. Markale'de ölü ve yaralıların olmadığı tek bir yer yoktu." dedi.

Markale'ye iki saldırı düzenlendi

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ilk katliamın yanı sıra 28 Ağustos 1995'te ikinci bir katliam daha yaşandı. Sırp birliklerinin havan topuyla ikinci kez vurduğu pazar yerinde 43 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi de yaralandı.

Suçlulara verilen cezalar

Bosna'daki savaşta, Sırp Cumhuriyeti Ordusu'na bağlı Saraybosna-Romaniya Kolordu Komutanlığı görevini yürüten Stanislav Galic, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından, aralarında Markale katliamının da bulunduğu, Saraybosna'nın kuşatılması sırasında işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılırken, ordudaki üst düzey komutanlardan Dragomir Milosevic'e ise 29 yıl hapis cezası verildi.

Savaş sırasında, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da, 2 bini çocuk olmak üzere 11 bin 541 kişi öldürülmüştü.