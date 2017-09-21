  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Maria kasırgası yıktı geçti! Porto Riko karanlıkta kaldı

Porto Riko’nun son 80 yılda gördüğü en şiddetli kasırga sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

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Maria kasırgası yıktı geçti! Porto Riko karanlıkta kaldı

Maria kasırgası 175 kilometre hızla Porto Riko’yu vurdu. Porto Riko’nun son 80 yılda gördüğü en şiddetli kasırga sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

Porto Riko’nun tamamını elektriksiz bıraktı. Oluştuktan kısa bir süre sonra en şiddetli kasırga kategorisi olan 5'nci seviyeye ulaşan Maria ardından ikinci seviyeye geriledi.

Kasırganın güzergahı üzerindeki Dominik Cumhuriyeti’nde limanlarının çoğu kapatıldı.

Önceki yıllarda olmadığı kadar sıklaşıp şiddetlenen kasırgalar, ada ülkelerinde hayatı felç ediyor, en önemli gelir kaynağı turizme büyük darbe indiriyor.

Kasırgalardaki artışın sebebi küresel ısınma. Deniz yüzeyindeki ısınma kasırgalara neden oluyor. 

Etiketler: Porto Riko, Maria kasırgası, abd kasırga, dominik
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