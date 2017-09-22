  • 22 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.495
    EURO 4.177
  • BIST 104122.85
    ALTIN 145.687
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Maria kasırgası Karayipler'de 27 can aldı

Maria kasırgası Karayipler'de 27 can aldı

Karayipler'i etkisi altına alan Maria kasırgası nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Maria kasırgası Karayiplerde 27 can aldı

Karayipler'i etkisi altına alan Maria kasırgası nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga nedeniyle Dominika'da 15, Porto Riko'da 6, Haiti'de 3, (Fransız uzak toprağı) Guadeloupe Adası'nda 2 ve Dominik Cumhuriyeti'nde 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Haiti'de hükümet yetkilileri, Maria kasırgasının ülkenin kuzey bölgelerini vurduğunu duyurdu.

Cornillon bölgesinde 2 kişinin yıldırım çarpması sonucu öldüğünü belirten yetkililer, 1 kişinin de nehri geçmeye çalışırken yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dominik Cumhuriyeti'nde de yetkililer, kasırga nedeniyle nehirlerin taştığını, çok sayıda köprünün hasar gördüğünü ve pek çok ana yolda büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Şiddetli rüzgarların birçok elektrik direğini devirdiğini bildiren yetkililer, ülkede 300 bin eve elektrik verilemediğini kaydetti.

Dominik Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde 110 evin sel suları altında kaldığını bildiren acil durum yetkilileri, en az 18 bin 500 kişinin tahliye edildiğini ifade etti.

Porto Riko’nun güney doğusundaki Yabucoa bölgesinde kategori 4 şiddetinde etkili olan kasırganın tüm adanın elektriksiz kalmasına yol açtığı belirtilmişti.

Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi ve salı günleri ülkeyi vuran kasırga nedeniyle 15'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin kaybolduğunu söylemişti.

Açıklama yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Skerrit, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının çok yüksek olmamasını "mucize" olarak nitelemişti.

Etiketler: Maria kasırgası, karayipler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER