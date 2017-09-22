Maria kasırgası Karayipler'de 27 can aldı

Karayipler'i etkisi altına alan Maria kasırgası nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga nedeniyle Dominika'da 15, Porto Riko'da 6, Haiti'de 3, (Fransız uzak toprağı) Guadeloupe Adası'nda 2 ve Dominik Cumhuriyeti'nde 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Haiti'de hükümet yetkilileri, Maria kasırgasının ülkenin kuzey bölgelerini vurduğunu duyurdu.

Cornillon bölgesinde 2 kişinin yıldırım çarpması sonucu öldüğünü belirten yetkililer, 1 kişinin de nehri geçmeye çalışırken yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dominik Cumhuriyeti'nde de yetkililer, kasırga nedeniyle nehirlerin taştığını, çok sayıda köprünün hasar gördüğünü ve pek çok ana yolda büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Şiddetli rüzgarların birçok elektrik direğini devirdiğini bildiren yetkililer, ülkede 300 bin eve elektrik verilemediğini kaydetti.

Dominik Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde 110 evin sel suları altında kaldığını bildiren acil durum yetkilileri, en az 18 bin 500 kişinin tahliye edildiğini ifade etti.

Porto Riko’nun güney doğusundaki Yabucoa bölgesinde kategori 4 şiddetinde etkili olan kasırganın tüm adanın elektriksiz kalmasına yol açtığı belirtilmişti.

Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi ve salı günleri ülkeyi vuran kasırga nedeniyle 15'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin kaybolduğunu söylemişti.

Açıklama yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Skerrit, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının çok yüksek olmamasını "mucize" olarak nitelemişti.