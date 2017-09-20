Maria kasırgası dehşet saçmaya devam ediyor

Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit'in danışmanı Hartley Henry, pazartesi ve salı günü ülkeyi vuran Maria kasırgası nedeniyle 7 kişinin öldüğünün doğrulandığını belirtti.

Ölümlerin nasıl gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı vermeyen Henry, elektrik ve iletişimin kesildiği ülkenin "şaşkınlık içinde" olduğunu ifade etti.

Henry, dağlık adada "konut ve kamu binalarında muazzam bir kayıp" yaşandığını ancak hasarın tam olarak bilinmediğini söyledi.

Maria kasırgasında, Karayipler'deki (Fransız uzak toprağı) Guadeloupe Adası'nda hayatını kaybeden 2 kişiyle beraber toplam ölü sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.

Kasırga Porto Riko'yu vurdu

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Maria kasırgasının, Porto Riko’nun güney doğusundaki Yabucoa bölgesinde, kategori 4 şiddetinde etkili olduğunu açıkladı.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, "Modern tarihimizde bu büyüklükte bir felaket yaşamadık." dedi.

Rossello, dün, kasırga öncesinde 4 bin 400 kişinin barınaklara yerleştirildiğini kaydetti.

Son 24 saatte tropik fırtınadan en yüksek seviye kategori 5'e çıkan ve Karayipler üzerinden geçerek Porto Riko ile ABD'nin Virgin Adaları istikametinde ilerleyen Maria kasırgası öncesinde, Porto Riko'da metal çatıların uçtuğu, camların kırıldığı ve yaklaşık 900 bin kişinin elektriksiz kaldığı, bir ağacın ambulansın üzerine düştüğü bildirildi.

Dominika Başbakanı Skerrit, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parayla satın alınabilecek her şeyi kaybettik." ifadelerini kullanmıştı.

Skerrit, daha önce yaptığı paylaşımlarda kendi evinin de sular altında kaldığını ve çatısının uçtuğunu belirtmiş, "doğanın merhametiyle" sağ kaldığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Maria Kasırgası'nın saatte 260 kilometrelik rüzgar ile Karayipler'deki Dominika Adaları'nı vurduğunu açıklayan NHC, yeni kasırganın birçok Karayip adasında etkili olduktan sonra ABD'nin güneydoğusunda, özellikle Florida'da hayatı tehdit eden Irma Kasırgası'na benzer bir güzergah izleyebileceğini duyurmuştu.