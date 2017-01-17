Manuel Valls, seçim kampanyası sırasında tokatlandı

Ülkenin kuzeyindeki Bretagne bölgesinde ön seçim yarışı öncesi kampanyasını sürdüren Valls’i tokatlayan 19 yaşındaki genç, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Valls, basına yaptığı açıklamada, kendisine yönelik fiziksel saldırıya tepki göstererek, "Ben girdiğim siyasi mücadelede, kendi vatandaşlarımla görüşleri ne olursa olsun fiziksel temastan hiç korkmadım. Şiddet ile demokrasi olmaz. Bir bireyin siyasetçiye şiddet uygulaması çok vahim bir durum." dedi.

Manuel Valls, Eski Sosyalist Parti Sözcüsü Benoit Hamon ve eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg ile birlikte ön seçimde en fazla şans gösterilen adaylar arasında yer alıyor.

Sosyalistler, 22-29 Ocak'ta düzenlenecek iki turlu yarış ile adayını belirleyecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise nisan ve mayısta yine iki turlu düzenlenecek. AA