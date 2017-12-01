Manas Üniversitesinden Kırgızca - Türkçe sözlük

Kırgızistan’daki Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), 3 yıldır üzerinde çalışılan Kırgızca – Türkçe sözlüğü tamamladı.

Üniversitenin Türk Uygarlıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hazırladığı sözlüğün tanıtımı için program düzenlendi.

Programa katılan Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç yaptığı konuşmada, Türkçe ve Kırgızca’nın bir kökten geldiğini belirterek, sözlüğü inceleyenlerin, iki kardeş dilin birbirine ne kadar benzediğini görebileceğini söyledi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, sözlük hazırlamanın fedakarlık ve cesaret işi olduğunu ifade ederek, bu tür çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, bu çalışmaya büyük emek verildiğini belirterek, Türk dünyası için büyük bir hizmet olduğunu vurguladı.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de Kırgızistan ile Türkiye arasında sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkilerin artmasıyla birlikte Kırgız toplumunun ve özellikle Kırgız gençlerin Türkçe öğrenmeye ve Türk diline ilgi göstermeye başladığını söyledi.

75 bin kelimelik sözlük, 2 bin 235 sayfa ve 2 ciltten oluşuyor. Sözlüğün elektronik versiyonu da bulunuyor.

Kaynak: AA