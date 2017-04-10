  • 10 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.736
    EURO 3.951
  • BIST 90719.04
    ALTIN 149.899
Buradasınız : » » Mali'nin yeni başbakanı belli oldu

Mali'nin yeni başbakanı belli oldu

Mali'de yeni Başbakanın Abdulaye İdrissa Maiga olduğu belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Malinin yeni başbakanı belli oldu

Mali'de yeni Başbakanın Abdulaye İdrissa Maiga olduğu belirtildi.

Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Sumeylu Bubeye Maiga, devlet radyosunda yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita'nın Savunma Bakanı Maiga'yı başbakanlık makamına getirdiğini bildirdi.

Genel Sekreter Maiga, değişikliğin nedenine ilişkin bilgi vermezken Devlet Başkanlığı kaynakları ise Keita'nın yeni görev dönemine canlılık katmak amacıyla bu kararı aldığını söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Gao kentinde 1958'de dünyaya gelen Maiga, 2013'teki devlet başkanı seçiminde Keita'nın seçim kampanyalarını düzenlemişti.

Başbakan Maiga daha önce de Terörle Mücadele Bakanlığı ile Çevre ve Su Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Etiketler: Mali, Mali Başbakanı Abdulaye İdrissa Maiga
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER