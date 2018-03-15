Mali'deki etnik çatışmalarda 20 kişi yaşamını yitirdi

Mali'nin önemli iki etnik grubu çiftçilik yapan Dogon kabilesi ile hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi arasında arazi kavgası nedeniyle çatışma çıktı.

İki kabile arasında Koro yerleşkesinde çıkan olaylarda son bir hafta 20 kişi yaşamını yitirdi.

Fulanilerin, Dogonların yaşadığı Saberre-Darrah ve Diankabo köylerine saldırdığını ifade eden kaynaklar, Dogonların da karşılık olarak Fulani Köyü Madougou’daki birçok evi ateşe vermesiyle çatışmaların iyice alevlendiğini aktardı.

Kaynaklar, 9 Mart'ta grupların karşılıklı silahlı saldırıları sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Çatışmalar 10 yıldır sürüyor

Koro Valisi Adama Coulibaly, iki kabile arasında barış tesis etmek amacıyla geçen Pazartesi güvenlik güçleri gözetiminde Dogon ve Fulanileri bir araya getirdi. Ancak aynı gün iki grup arasında Cenne Köyü'nde çıkan çatışmalar sebebiyle 8’i Dogon 10 kişi öldü.

Bölgedeki kanaat önderlerinden Abdurrahman Dicko, “İki grup arasında 10 yıldır süren çatışmalara devlet müdahale etmeyince olaylar kişisel intikama dönüştü" diye konuştu.

Dicko, hükümete olaylara el atması ve suçluları adalete teslim etmesi çağrısı yaptı.

Aynı bölgede Haziran 2017’de iki grup arasında çıkan olaylarda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA