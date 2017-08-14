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Mali'deki BM barış gücüne saldırı düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM) Mali'deki barış gücü misyonuna (MINUSMA) yönelik saldırıda, iki askerin öldürüldüğünü bildirdi.

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Malideki BM barış gücüne saldırı düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM) Mali'deki barış gücü misyonuna (MINUSMA) yönelik saldırıda, iki askerin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, MINUSMA'nın Mopti bölgesindeki Douentza kentindeki kampına kimliği belirsiz silahlı gruplarca saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda biri Mali diğeri BM barış gücünde görevli iki askerin hayatını kaybettiğini açıklayan Haq, bir askerin de hafif yaralandığını ifade etti.

Haq, barış gücü misyonuna yönelik saldırıyı kınayarak, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.

Etiketler: saldırı, Mali, birleşmiş milletler barış gücü
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