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Mali'de yola döşenen mayın patladı: 26 ölü

Mali'nin merkezindeki Boni şehri yakınında sivilleri taşıyan bir aracın yola döşeli mayının üstünden geçişi sırasında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

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Malide yola döşenen mayın patladı: 26 ölü

Burkina Fasolu ve Malili bir grup tüccar, her hafta düzenlenen fuara katılmak üzere yola çıkmıştı.

Aracın mayının üstünden geçtiği sırada yaşanan patlamada 4 çocuk ve anneleri dahil araçtaki 26 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Ölenler arasında üç kişinin Burkina Fasolu, diğerlerinin ise Mali vatandaşları olduğu belirtildi. Ayrıca, aynı aileden 7 kişinin de ölenler arasında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Art arda iki saldırı daha gerçekleştirildi

Ülkenin merkezinde yer alan Youwarou bölgesinde de 5 kişilik silahlı bir grubun güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık vermesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiği, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bir başka terörist saldırının da yine merkez bölgelerinden Ngomakoura'da yapıldığı ancak herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı.

Mali'de, ayrılıkçı Azavad Hareketleri Koordinasyonuna (CMA) bağlı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA) kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini 2012'de ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, 2013 yılında bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.

Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı ve ayrılıkçı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mayın, Mali
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