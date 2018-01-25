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Buradasınız : » » Mali'de yola döşenen mayın patladı: 13 ölü, 1 yaralı

Mali'de yola döşenen mayın patladı: 13 ölü, 1 yaralı

Mali'nin Boni kentinde, yoldan geçen minibüs, araziye döşeli mayının üzerinden geçince patladı.

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Malide yola döşenen mayın patladı: 13 ölü, 1 yaralı

Kentte düzenlenen bir fuara katılmak üzere Burkina Faso'dan gelen tüccarları taşıyan minibüs mayınlı araziye girdi.

Araç, terör gruplarının araziye döşedikleri mayının üzerinden geçmesiyle patlama meydana geldi. Patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Güvenlik kaynakları, mayınların bölgedeki ayrılıkçı gruplar tarafından döşendiğini belirtti.

Mali'de Kasım 2017'de kuzeydeki Ansongo bölgesinde fuar için yola çıkan bir nakliye aracının mayın döşenmiş yoldan geçtiği sırada meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mali, mayın
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