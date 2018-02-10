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Buradasınız : » » Mali'de mayın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti

Mali'de mayın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Mali'nin merkez bölgesi Mopti'de yoldaki mayının patlaması sonucu 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 18 sivilin yaralandığı bildirildi.

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Malide mayın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Mali'nin yerel basınındaki haberlere göre, Mopti bölgesindeki Kontza ile Dera köyleri arasındaki yoldan geçen araçtaki 5 sivilin mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Yetkililer patlamada 18 sivilin de yaralandığını belirtti.

Mopti bölgesi valisi Sidi Alassane Toure, yerel bir radyoda yaptığı konuşmada, saldırıyı bölgede faaliyet gösteren El Kaide terör örgütü bağlantılı grupların gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

Toure, Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) bölgedeki askeri varlığına rağmen son zamanlarda sivillere ve askerlere yönelik saldırıların artış gösterdiğine dikkati çekti.

Merkezdeki Boni kenti yakınlarında 25 Ocak'ta düzenlenen mayınlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mali, mayın patlaması, sivil
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