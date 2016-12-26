Mali'de Fransız insani yardım görevlisi kaçırıldı

Mali'de Fransız insani yardım görevlisinin kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yetersiz beslenen çocuklara yardım eden sivil toplum kuruluşunu yöneten Sophie Petronin, ülkenin orta kesiminde bulunan Gao kentinde hafta sonu kaçırıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Petronin'in bulunması için Malili yetkilerle iş birliği yapıldığı bildirildi.

Görgü tanıkları, söz konusu görevlinin Sosokoira Mahallesi'nde silahlı üç kişi tarafından, çalıştığı kurumun binasının önünde kaçırıldığını ileri sürdü.

Kaçırma olayını henüz üstlenen olmadı.

Ülkede geçen ocak ayında da benzer bir olay yaşanmış, Timbuktu'da uzun yıllardır misyonerlik amacıyla bulunduğu iddia edilen Beatrice Stockly adlı İsviçreli bir kadın kaçırılmıştı.

Radikal hareketlerin internet sitelerini takip eden ve merkezi ABD'de bulunan SITE İstihbarat Grubu, Mağrip El Kaidesi'nin haziranda Stockly'e ait olduğu öne sürülen bazı görüntüleri yayınladığını aktarmıştı ancak Stocly'nin akıbetine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. AA