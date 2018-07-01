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Mali'de Fransız askerlerine saldırı

Fransız askerleri görev yaptıkları Batı Afrika ülkesi Mali'de saldırıya uğradı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda asker ve sivil de yaralandı.

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Malide Fransız askerlerine saldırı

Fransız ve Mali güçleri, Gao şehrinde saldırıya uğradı. Mali Savunma Bakanlığı'na göre, bombalı araçla düzenlenen saldırıda bölgedeki Barkhane Operasyonu'nda görevli güçler hedef alındı.

Önce 2 Fransız askerinin hayatını kaybettiğini aktaran Bakanlık Sözcüsü Boubacar Diallo, son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin 2 sivil olduğunu açıkladı. 

Çok sayıda asker ve sivil de yaralı. Bakanlığa göre, yaralılardan 8'i operasyona katılan Fransız askerleri. Yaralı askerler üslerine tahliye edildi.

Mali birlikleriyle ortak devriye görevindeki üç Fransız askeri aracının yakınlarında patlama meydana geldiğini belirten Fransa Ordu Sözcüsü Patrik Steiger, kurbanlar arasında çocuklar da olduğunu duyurdu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Mali, gao, Fransız askerleri, barkhane
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