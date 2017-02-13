  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Mali'de çiftçilerle çobanlar karşı karşıya geldi: 30 ölü

Mali'de çiftçilerle çobanlar karşı karşıya geldi: 30 ölü

Mali'de çiftçilerle çobanlar arasında çıkan şiddet olaylarında en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Malide çiftçilerle çobanlar karşı karşıya geldi: 30 ölü

Mali'de çiftçilerle çobanlar arasında çıkan şiddet olaylarında en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijer Deltası'ndaki Ke-Macina köyü yakınlarında çobanlar (Fulani) ve çiftçilerin (Bambara) bölgedeki otlakların kullanımı konusunda anlaşamaması nedeniyle yaşanan olaylarda, her iki taraftan olmak üzere en az 30 kişi öldü, çok sayıda ev ateşe verildi.

Resmi makamlar ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Bölgede yaşayan söz konusu gruplar benzer sebeplerle sık sık karşı karşıya geliyor. AA

Etiketler: Mali, şiddet olayları, çiftçi, çoban
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