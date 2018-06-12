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Malezyalılar dış borç için 14 milyon dolar topladı

Malezya hükümetinin, ülkenin dış borçlarının ödenmesi için halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle, 2 haftada toplanan miktar 14 milyon dolara ulaştı.

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Malezyalılar dış borç için 14 milyon dolar topladı

Malezya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ümit Fonu" ile halktan 2 haftada 14 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Malezya halkı, bir hafta önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu var.

Ülke masraflarının azaltılması için alınan önlemler kapsamında bakanların maaşları yüzde 10 düşürülmüştü.

"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta genel seçimleri kazanarak göreve geldiğinde, ülkeyi yeniden inşa etme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Malezya, Dış Borç, Bağış, ümit fonu
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