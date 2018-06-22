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Malezyalı CEO şarjda patlayan telefonu nedeniyle hayatını kaybetti

Malezyalı iş insanı Nazrin Hassan, gece şarja taktığı iki telefondan birinin patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.

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Malezyalı CEO şarjda patlayan telefonu nedeniyle hayatını kaybetti

Cradle Fund şirketinde üst düzey yönetici (CEO) olan 45 yaşındaki Nazrin Hassan, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Hassan'ın ölüm nedeni ise bugün açıklanan raporla ortaya çıktı.

Rapora göre iki farklı marka telefon kullanan Nazrin Hassan, gece iki telefonunu başının hemen yanındaki masada şarja bıraktı. Hassan'ın başına yakın duran telefonlardan biri bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Telefonun parçalanan kısımlarının kafasına isabet etmesi sonucu travma geçiren Hassan, çıkan yangından da kurtulamayarak hayatını kaybetti. 

Hassan'ın eşi ve iki çocuğu ise yangından zarar görmeden kurtuldu.

Kaynak: THE MALAYSIAN INSIGHT

Etiketler: Nazrin Hassan, Malezyalı CEO
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