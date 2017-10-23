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Buradasınız : » » Malezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 11'e yükseldi

Malezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 11'e yükseldi

Malezya'da inşaat alanında iki gün önce meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

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Malezyadaki toprak kaymasında ölü sayısı 11e yükseldi

Kurtarma yetkilisi Rizuan Ramli, turistik Penang eyaletindeki inşaat sahasında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirdi.

Ramli, çamur ve moloz yığınının altında kalan 14 işçiden yalnızca 3'ünün hayatta kaldığını belirtti.

Yaşamını yitirenler arasında Çin, Pakistan, Endonezya, Myanmar ve Bangladeş vatandaşı işçilerin bulunduğu bildirildi. 

Malezya'da iki gün önce bir inşaat sahasında toprak kayması meydana gelmiş, 14 işçi göçük altında kalmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: toprak kayması, Malezya
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