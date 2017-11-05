  • 05 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.889
    EURO 4.529
  • BIST 111292.78
    ALTIN 158.619
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Malezya'daki aşırı yağışlar 2 bin kişiyi yerinden etti

Malezya'daki aşırı yağışlar 2 bin kişiyi yerinden etti

Malezya'nın kuzeybatısındaki Penang eyaletinde fırtına ve şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 4 kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Malezyadaki aşırı yağışlar 2 bin kişiyi yerinden etti

Malezya'da Bernama Haber Ajansındaki habere göre, Bölge Emniyet Müdürü Anuar Omar yaptığı açıklamada, eyalette etkili aşırı yağışların yol açtığı sel ve fırtına sebebiyle 4 kişinin öldüğünü, yaklaşık 2 bin kişinin Penang'dan tahliye edildiğini söyledi.

Omar, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini, mağdurlar için de yardım çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği kaydedilerek, bölge halkının hazırlıklı olması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: şiddetli yağışlar, sel, Malezya, Fırtına
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER