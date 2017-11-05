Malezya'daki aşırı yağışlar 2 bin kişiyi yerinden etti

Malezya'da Bernama Haber Ajansındaki habere göre, Bölge Emniyet Müdürü Anuar Omar yaptığı açıklamada, eyalette etkili aşırı yağışların yol açtığı sel ve fırtına sebebiyle 4 kişinin öldüğünü, yaklaşık 2 bin kişinin Penang'dan tahliye edildiğini söyledi.

Omar, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini, mağdurlar için de yardım çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği kaydedilerek, bölge halkının hazırlıklı olması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA