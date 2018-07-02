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Malezya'da tekne alabora oldu: 18 kişi kayıp

Malezya'ya yasal olmayan yollarla giriş yapmaya çalışan teknenin alabora olması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Malezyada tekne alabora oldu: 18 kişi kayıp

"The Star" gazetesinde yer alan habere göre, Endonezya'dan gelen tekne, Johor Bahru eyaleti açıklarında alabora oldu.

Ülkeye kaçak yollarla girmeye çalıştığı belirlenen ve 45 yolcusu olan teknenin alabora olması sonucu 1 kişinin öldüğü, 26 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Kayıp 18 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Johor Malezya Denizcilik İcra Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Endonezya'nın Batam şehrinden hareket eden teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tekne, Malezya, johor bahru, Endonezya
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