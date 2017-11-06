  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.858
    EURO 4.48
  • BIST 111810
    ALTIN 157.448
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Malezya'da 6 bine yakın kişi evlerinden oldu

Malezya'da 6 bine yakın kişi evlerinden oldu

Malezya'daki yoğun yağışların meydana getirdiği sel sebebiyle yaklaşık 6 bin kişi evlerinden oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Malezyada 6 bine yakın kişi evlerinden oldu

Malezya'nın kuzeybatısındaki Penang ve Kedah eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 5 bin 478 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Devlet Sivil Savunma Müdürü Mohd Zul Khairi Shamsuddin, tahliye edilen 6 bine yakın kişinin 40 güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirterek, devam eden yağışlar dolayısıyla oluşabilecek daha büyük felaketlere hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Sel, su, telefon ve elektrik hatlarına zarar verdi. Bölgede birçok yol da trafiğe kapandı.

Penang Emniyet Müdürü Anuar Omar, dün yaptığı açıklamada, sel ve fırtına sebebiyle 4 kişinin öldüğünü, yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini bildirmişti. Meteorolojiden dün yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği kaydedilerek, bölge halkının hazırlıklı olması uyarısında bulunulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Malezya, seli şiddetli yağışlar, Fırtına
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER