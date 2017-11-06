Malezya'da 6 bine yakın kişi evlerinden oldu

Malezya'nın kuzeybatısındaki Penang ve Kedah eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 5 bin 478 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Devlet Sivil Savunma Müdürü Mohd Zul Khairi Shamsuddin, tahliye edilen 6 bine yakın kişinin 40 güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirterek, devam eden yağışlar dolayısıyla oluşabilecek daha büyük felaketlere hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Sel, su, telefon ve elektrik hatlarına zarar verdi. Bölgede birçok yol da trafiğe kapandı.

Penang Emniyet Müdürü Anuar Omar, dün yaptığı açıklamada, sel ve fırtına sebebiyle 4 kişinin öldüğünü, yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini bildirmişti. Meteorolojiden dün yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği kaydedilerek, bölge halkının hazırlıklı olması uyarısında bulunulmuştu.

Kaynak: AA